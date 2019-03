Addio furbetti del cartellino, per gli statali arrivano impronte digitali

Alla Camera c'è il via libera delle commissioni Affari costituzionali e Lavoro all'articolo 2 del ddl Concretezza. Il decreto prevede per i dipendenti pubblici di sostituire il cartellino con "sistemi di verifica biometrica dell'identità", quindi impronte digitali e controllo dell'iride, con l'obiettivo di contrastare l'assenteismo.

#Pa #DdlConcretezza Oggi primo passo verso introduzione controllo biometrico: con le impronte digitali stop alle truffe degli assenteisti — Giulia Bongiorno (@gbongiorno66) 28 марта 2019 г.

“È importante che non ci siano più in giro nella pubblica amministrazione quelli che vengono definiti ‘furbetti’, e che invece sono dei veri e propri truffatori. Con questi comportamenti – timbrare il cartellino per altri o stare a casa facendosi timbrare il cartellino – alcuni lavoratori mettono in atto un doppio tradimento: nei confronti dello Stato e nei confronti dei colleghi che fanno onestamente il proprio dovere”, ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno in un’intervista a “Coffee Break”, su La7.

“Sto facendo una riforma della pubblica amministrazione, valorizzando con premi chi lavora bene, con nuove assunzioni che daranno respiro a tutta la Pa, ma devo garantire anche la correttezza dei comportamenti. I dipendenti devono tutti andare a lavorare e nel ddl concretezza prevediamo l’uso delle impronte digitali per verificarne l’effettiva presenza in ufficio”, ha aggiunto.

Resta comunque l'impiego contestuale, e non alternativo, di strumenti di video-sorveglianza, sempre per vigilare sugli accessi. Messo, per ora, da parte l'emendamento sul divieto di utilizzo dei social network durante l'orario di lavoro.