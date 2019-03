Lavoro, in Sicilia un posto su cinque resta vacante

Sono stati offerti 226.180 posti al mercato di lavoro siciliano nel 2018. La regione di Sicilia è terza al Sud per quanto riguarda nuova occupazione programmata. Eppure trovare gli individui con delle competenze corrispondenti alle esigenze di un datore di lavore non è facile. Rusulta che su tutti posti di lavoro offerti 47.500 sono rimasti vacanti, praticamente il 21%, oppure più di uno su cinque.

Il Rapporto Excelsior rivela che per il 12% il fabbisogno di personale delle imprese siciliane riguarda la ricerca di laureati. L’ostacolo insormontabile per i laureati e diplomati è la mancanza di esperienze adeguate opure le loro formazioni teorico-pratiche non sono a pari passo con l'evoluzione delle nuove tecnologie.

© AFP 2019 / INDRANIL MUKHERJEE Italia, tasso disoccupazione sale al 10,6% a ottobre

Tuttavia, anche le imprese non sempre aiutano a coloro chi sono in cerca di lavoro e sono disposti ad ottenere le nuove competenze. Secondo il Rapporto Excelsior, solo il 18,6% di aziende siciliane ha fatto formazione nel 2017, appena il 10,2% ha ospitato giovani in tirocinio; insignificante il 6,8% che ha ospitato studenti in alternanza scuola-lavoro, peggio l’incremento ad appena il 7,9% di aziende che ha previsto di farlo durante il 2018. Su 226.180 posizioni di lavoro offerte - analizza il rapporto Excelsior - il 19,2% era per laureati, il 38,3% per impiegati e addetti a commercio e servizi, il 27% operai specializzati e il 15,5% professioni non qualificate.