Approvata la Legittima difesa, ora è legge

Il Senato italiano ha approvato in terza lettura il testo, uguale a quello approvato alla Camera , del disegno di legge sulla Legittima difesa con 201 voti favorevoli, 38 contrari e 6 astenuti. La notizia è stata accolta con applausi della Lega e di una parte del M5S.

Però secondo Daniele Tissone, segretario generale del sindacato di polizia Silp Cgil, citato da Rainews, esiste pericolo di maggiore diffusione di armi senza un'istruttoria più efficace sul rilascio dei permessi, e di un incremento degli omicidi:

"Ricordo un dato, nel 2017 abbiamo avuto 71 suicidi e omicidi legati ad armi legalmente detenute, 17 incidenti mortali di caccia e solo due morti per rapina. Mi chiedo se non sia un errore culturale e una miopia politica che condurrà a maggiori incidenti e problemi per i cittadini".