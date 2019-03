Quota 100, Garavaglia: Tfr subito vale già 8 miliardi nel 2019

Grazie al Tfr che i dipendenti pubblici potranno ottenere subito andando in pensione con Quota 100, già quest’anno 8 miliardi di euro finiranno nelle tasche degli italiani. Somma che sale a 18 miliardi considerando il triennio. Lo ha detto il viceministro all’Economia, Massimo Garavaglia, nel corso di un incontro sul fisco organizzato da Rcs Academy.

“Su quota 100 alcuni aspetti sono sottovalutati, come l’anticipo del Tfr – ha sottolineato – prima i dipendenti pubblici dovevano aspettare 2,5/3 anni, e anche più, per avere il Tfr. Noi l’abbiamo anticipato in maniera importante, subito, questo non rientra in nessuna stima ma solo nel 2019 sono 8 miliardi circa che vanno nelle tasche dei cittadini italiani, che senza questo anticipo non c’erano, e qualcosina spenderanno di questi 8 miliardi…”. “Sono 18 miliardi sul triennio – ha spiegato Garavaglia – è una bella iniezione di liquidità e questa cosa non è stata considerata da nessuna stima”.

Fonte: Askanews