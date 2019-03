Di Maio dice che gli Stati Uniti sono il nostro alleato privilegiato

Parlando con la stampa al termine dell’incontro Di Maio ha spiegato: “C’è tutta la volontà sia da parte italiana sia da parte americana di lavorare assieme per accrescere sia l’interscambio commerciale, per riequlibrarlo sia favorendo le importazioni in Italia di prodotti americani, e sia di lavorare e accelerare sul negoziato tra l’Unione europea e gli Stati Uniti che stanno portando avanti il presidente Juncker e il presidente Trump”.

“Stimolreremo come Italia un’accelerazione sul negoziato – ha aggiunto – perchè anche da parte statunitense è da luglio che c’è stata la dichiarazione tra Trump e Juncker e adesso è il momento di arrivare a concretizzare. Abbiamo questioni imprtanti da affrontare, di investimenti statunitensi in Italia come l’investimento che Delta vuole fare in Alitalia e investimenti come quello delle turbine di Avio per gli elicotteri italiani che sono tutte occasioni per rafforzare la nostra partnership commerciale”.

“L’incontro è stato utile e proficuo. Ci siamoo lasciati con l’obiettivo di intensificare i nostri rapporti sul lato commerciale e politico perchè gli Usa sono il nostro alleato provilegiato e vogliamo che resti tale”, ha spiegato il vicepremier.

Fonte: Askanews