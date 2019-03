Di Maio negli Usa per attrarre investimenti in Italia

“Non sono qui per rassicurare ma per portare avanti ancora di più le relazioni politiche e commerciali’’. Lo ha dichiarato Luigi Di Maio a New York davanti agli investitori americani preoccupati per l’accordo tra Italia e Cina sulla Via della Seta.

“Questa missione era già stata prevista e rimandata per lo shutdown. Sono contento che capiti in questa settimana perché avrò modo di spiegare al nostro alleato, gli Stati Uniti, che siamo alleati e vogliamo restare nella Nato e siamo partner commerciali”, ha spiegato.

”L’Italia è un paese dal grande potenziale, vengo a raccontare di un governo che nei prossimi 4 anni vuole far ripartire la crescita sostenibile, rimettere al centro l’impresa, gli investimenti pubblici e privati, soprattutto nelle nuove tecnologie che permetteranno alla nostra economia di decollare’’.

"Avremo incontri con molti attori di fondi di investimenti per convincerli a fare investimenti in Italia. Il governo è impegnato a fare investimenti che servono per far crescere l’Italia. In Europa c’e’ una situazione economica non entusiasmante, la Germania sta rallentando, noi possiamo fare molto di più sulle esportazioni. L’Italia come marchio supera gli Stati Uniti e il Giappone, è un brand di grande valore. Con il piano di investimento da 140 milioni di euro che abbiamo fatto possiamo aiutare le esportazioni e far crescere la produzione industriale’’, ha aggiunto il vicepremier.