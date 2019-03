Donna 108enne operata con successo in Sardegna

E' finito con successo l'intervento chirurgico su una donna 108enne arrivata nell'Ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari con una frattura del collo del femore. L'intervento sulla donna, una delle persone più anziane d'Italia, è durato circa un'ora ed ha impegnato l'equipe della struttura di Clinica Ortopedica diretta dal professor Carlo Doria.

"L'abbiamo già fatta alzare e l'obiettivo è quello di consentirle un rientro a casa già da questo fine settimana. Abbiamo richiesto, inoltre, anche le analisi di un campione cartilagineo della testa del femore, che non presentava segni di artrosi. Una condizione che ci fa capire come i nostri centenari rappresentino un vero e proprio patrimonio per la Sardegna", dice il chirurgo.

L'intervento è stato realizzato nell'arco della cosiddetta "golden hour" - fino alle 48 ore successive all'evento traumatico, durante le quali un trattamento immediato può con ogni probabilità aiutare ad evitare complicazioni anche gravi.