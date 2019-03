Moavero: in caso di no-deal abbiamo predisposto decreto Brexit

Con misure per la tutela dei cittadini e per i sistemi finanziari.

“In caso di no deal non dobbiamo dipingere scenari catastrofici, anche se non è una situazione positiva per l’Europa e per l’Italia, che ha un saldo positivo sulla bilancia commerciale con la Gran Bretagna, ma sotto il profilo della tutela dei cittadini abbiamo già predisposto le misure necessarie, come il decreto Brexit”, ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi nel corso dell’audizione alle Commissioni riunite Esteri e Politiche Ue di Camera e Senato, nella Sala del Mappamondo.

Nel “decreto Brexit ci sono misure che riguardano i cittadini e i sistemi finanziari. Inoltre lavoriamo con le istituzioni europee che stanno adottando regolamenti e decisioni per gestire questa ipotesi di mancato accordo”.

Fonte: Askanews