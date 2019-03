Di Maio: 194 legge indiscutibile, servono più aiuti a famiglie

“Parlare della legge 194 non ha senso, è un falso problema. È inutile stare a discutere su queste cose, è evidente che parliamo di una legge indiscutibile”.

Lo afferma il vicepresidente del Consiglio e ministro Luigi Di Maio.

“Piuttosto pensiamo a sostenere le famiglie, a mettere in condizione le mamme di portare avanti una gravidanza, ad aiutare le giovani coppie con incentivi. Dobbiamo ispirarci al modello francese: servono rimborsi per asili nido, incentivi per l’acquisto di pannolini e per le baby sitter, l’Iva agevolata per prodotti neonatali, per l’infanzia e per la terza età. Come governo dobbiamo lavorare a questo per sostenere le famiglie italiane”, ha aggiunto lui.

Fonte: Askanews