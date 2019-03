Salvini: cittadinanza a Rami. E’ come se fosse mio figlio

Cittadinanza per Rami “perché è come se fosse mio figlio ed ha dimostrato di aver capito i valori di questo Paese. Il ministro è tenuto a far rispettare le leggi. Per atti di bravura o coraggio le leggi si possono superare”.

© AP Photo / Andrew Medichini Ius soli, Salvini: non se ne parla. Cittadinanza non è lotteria

Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, ospite alla prima puntata del Maurizio Costanzo show.

Il ministro ha poi stretto la mano al cantante Alessandro Mahmood.

“Hanno costruito delle polemiche inutili su di noi”, ha detto il vicepremier rivolgendosi al vincitore di Sanremo che ha risposto: “la vicenda è stata strumentalizzata”.

Salvini ha poi sottolineato che anche se lui ha altri gusti, suo figlio è uno “strafan di Mahmood”. Ed allora ha chiesto al cantante un autografo.

Fonte: Askanews