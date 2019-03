Di Maio: nonstante tutto siamo la prima forza politica della Basilicata

Le parole del vicepremier grillino dopo il voto in Basilicata.

"Nonostante le ammucchiate, i portatori di voti di preferenze abbiamo raggiunto il risultato di prima forza politica della Basilicata", ha detto Luigi Di Maio a Matera insieme ad Antonio Mattia per complimentarsi "per il lavoro svolto da lui e da tutti i consiglieri e gli attivisti durante questi 7 mesi di campagna elettorale".

"Noi siamo contenti di questo risultato che certifica un radicamento sul territorio, che testimonia che il Movimento c’è, che non esiste nessuna strada verso il bipolarismo in Italia per la semplice ragione che il partito che evoca il bipolarismo, il Partito Democratico, è passato dal 24 all’%8", ha dichiarato il vicepremier.

"Il governo, lo dico io, tranquilli: va avanti. Perché sta realizzando il contratto di governo e finché realizza il contratto va avanti. Ci sono differenze tra noi e la Lega, certo, ma finché si rispetta il contratto si va avanti", ha detto Di Maio a coloro chi crede nel bipolarismo crescente in Italia.