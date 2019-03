Lega: mai creduto alla collusione tra Trump e Russia

Il Dipartimento di Giustizia, a margine dell'inchiesta di 2 anni condotta dal procuratore speciale Robert Mueller, ha concluso che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo quartier generale non erano in collusione con la Russia durante le presidenziali del 2016 e che Trump non ha intralciato la giustizia.

"Per noi non è una novità,, dal momento che in precedenza eravamo convinti che non esistesse alcuna relazione tra Trump e la Russia", ha affermato Senna.