Bologna, Igor il russo condannato all’ergastolo

Igor il russo, ora detenuto in Spagna, collegato in video conferenza con il tribunale di Bologna.

Con la decisione del gup Alberto Ziroldi il killer serbo, al secolo Norbert Feher, riceve massimo della pena per i reati commessi, riporta il Mattino. Il killer è processato a Bologna col rito abbreviato per gli omicidi del barista Davide Fabbri e del volontario Valerio Verri e per altri reati. I reati imputati furono commessi l'1 e l'8 aprile 2017 nelle province di Bologna e Ferrara.

Feher è stato latitante per otto mesi in Spagna, dove è stato arrestato. Da dicembre 2017 si trova in carcere a Saragozza. Dopo una requisitoria di circa un’ora e mezza il pm Marco Forte aveva concluso la richiesta dell’ergastolo. Igor il russo è stato collegato con il tribunale di Bologna mediante videoconferenza.