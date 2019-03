Seggi aperti in Basilicata, si elegge il nuovo Governatore

Urne aperte in tutta la Basilicata dove oggi fino alle 23 si vota per il rinnovo del Consiglio regionale e la scelta del nuovo Governatore il cui nome si conoscerà in nottata. Lo scrutinio infatti avviene senza soluzione di continuità a chiusura dei seggi. Mentre sono le rilevazioni dell’andamento dell’affluenza previste nel corso della giornata: quella parziale alle 12 e alle 19, quella definitiva appunto e alle 23. Sono in tutto 573.970 gli elettori chiamati ad esprimere il proprio voto in 681 sezioni. Secondo i dati forniti dalle prefetture, il comune della provincia di Potenza dove vi sono meno elettori è San Paolo Albanese (310), mentre in provincia di Matera quello con meno elettori è Cirigliano (387).

© Sputnik . Aleksandr Wilf Sardegna alle urne per il Governatore

Dopo Abruzzo e Sardegna (in entrambi i casi ha vinto il centrodestra) è il terzo test elettorale per il governo gialloverde e l’ultimo prima delle Europee del 26 maggio. E’ invece la prima competizione elettorale dove debutta la segreteria Zingaretti alla guida del Pd.

Ventiquattro sono le liste in corsa per il nuovo Consiglio Regionale mentre quattro sono i candidati – tutti maschi- alla Presidenza della Regione: il farmacista Carlo Trerotola, sostenuto da una coalizione di centrosinistra composta da 7 liste; l’ex generale della Guardia di Finanza Vito Bardi, per il centrodestra, con 5 liste; l’imprenditore potentino Antonio Mattia per il Movimento Cinque stelle (una sola lista a sostegno); il professore dell’Università della Basilicata, Valerio Tramutoli (La Su tutti i candidati alle elezioni regionali in Basilicata peserà l’incognita dell’astensionismo: alle ultime elezioni regionali in Basilicata ha votato appena il 47,6% degli aventi aventi diritto contro il 63% del 2010. Per esprimere il proprio voto, l’elettore dovrà presentarsi al seggio con il documento e la tessera elettorale.

Sul proprio canale YouTube la Regione Basilicata ha pubblicato un video per spiegare come si vota. L’elettore può esprimere il suo voto facendo un segno sul nome di un candidato presidente: in questo caso il voto non si trasmette a nessuna lista; facendo un segno sul nome di una delle liste: in questo caso, il voto viene trasferito al candidato presidente che quella lista sostiene. È vietato, appunto, il voto disgiunto: non si può quindi votare un candidato presidente e una lista che sostiene un candidato diverso. L’elettore può indicare fino a due preferenze negli spazi previsti accanto alla lista scelta, indicando il cognome del candidato consigliere della lista scelta a cui si vuole dare la propria preferenza. In caso di doppia preferenza, devono essere relative a due candidati consigliere di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Fonte: Askanews