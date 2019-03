“Sono contento che ci sia il presidente cinese in visita in Italia, ma ci vuole parità di condizioni: non mi si dica che la Cina è un paese dove vige il libero mercato, dove lo Stato non interviene nell’economia, nell’informazione”, ha detto il vicepremier Matteo Salvini nel corso del suo intervento al forum di Confcommercio a Cernobbio.