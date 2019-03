Manifesti fascisti per le città italiane

Arrivate le sagnalazioni dei manifesti fascisti apparsi a Mestre e anche a Quarto d’Altino, riporta la Nuova Venezia. Il messaggio degli autori del gesto è chiaro: il fascio littorio su sfondo bianco per i 100 anni di giovinezza, ovvero il centenario dei fascisti italiani.

L’Anpi ha mandato la nota di protesta dell’associazione partigiani di Mestre.

“Condanna l'ennesimo vile attacco ai valori democratici da parte di gruppi neofascisti a Quarto D'Altino e in via San Donà a Mestre con espressioni di esecrabile e pericolosa esaltazione del centenario dei Fasci italiani di combattimento, in linea purtroppo con la celebrazione organizzata da Forza Nuova e autorizzata a Prato per il 23 marzo”, si legge nella protesta dell’Anpi.

I manifesti con la scritta "100 anni di giovinezza - 23 marzo 1919-23 marzo 2019" in occasione del centenario dei fascisti italiani sono apparsi anche a Bolzano, Cagliari, Rossiglione ed altre città italiane.