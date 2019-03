Mattarella: Italia e Cina economie e culture stimolanti

Italia e Cina rappresentano “due civiltà dotate di immensi patrimoni culturali, attente alla qualità e alla bellezza. Due sistemi economici, produttivi e manifatturieri complementari, chiamati a generare sinergie sempre più stimolanti”. Lo ha detto, tra le altre cose, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del brindisi al pranzo di Stato al Quirinale con il presidente della Repubblica cinese Xi Jinping.

“Di questo vivo, reciproco interesse – ha sottolineato Mattarella – sono testimonianza tanto le odierne riunioni del Forum Culturale, del Business Forum, del Forum sulla collaborazione in Paesi terzi e del nuovo Forum sulla filantropia appena costituito, quanto le numerose intese istituzionali e commerciali che saranno firmate domani”.

Per il capo dello Stato “Va continuato l’intenso sforzo di questi decenni per un incremento continuo della reciproca comprensione e autentica conoscenza, in modo da evitare involontari travisamenti e sconsigliabili rallentamenti nella crescita della considerazione vicendevole”.

