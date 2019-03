“Individuati i rapitori di Silvia Romano ma ancora non ne veniamo a capo” - Conte

I rapitori di Silvia Romano in Kenya “sono gruppi che abbiamo individuato, ne conosciamo la collocazione territoriale, ma non siamo ancora venuti a capo e non abbiamo quel risultato cui stiamo lavorando da mesi”, ha detto il presidente del Consiglio dei ministri italiano.

“Questo caso lo stiamo seguendo dal primo giorno, attraverso canali di discrezione in particolare più che canali diplomatici, è la nostra intelligence che ci sta lavorando. Nella discrezione che debbo mantenere, c’è stato un attimo che sono stato confidente che avessimo risultato nuovo a portata di mano. Sarei il più felice del ritorno a casa di Silvia Romano – ha concluso sul punto Conte – ma purtroppo a tutt’oggi ancora non abbiamo questo risultato”.

Silvia Romano, rapita il 20 novembre 2018 a Chakama a 80 chilometri da Malindi, in Kenya. La milanese 23enne era impegnata con l'Ong italiana Africa Milele ed era alla sua seconda esperienza come volontaria nel Paese africano.

Fonte: Askanews