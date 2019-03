Russia, il governatore dell'oblast di Kirov vuole un caseificio italiano nella regione

Oggi Vasilev ha incontrato Toti nel corso di una visita di lavoro in Italia. I due governatori hanno discusso dello sviluppo del commercio e della cooperazione economica. L'Italia, ha osservato Vasilev, è uno dei partner principali dell'oblast di Kirov, sia nel commercio estero che in termini di presenza di aziende italiane nella regione. In termini di importazioni a livello regionale, l'Italia è al terzo posto dopo Cina e Germania.

"I maggiori investitori italiani che lavorano nell'oblast di Kirov sono Pirelli, che alla fine del 2011 è diventato azionista della fabbrica regionale di pneumatici; e il gruppo Candy, che ha acquisito lo stabilimento di produzione di lavatrici Vesta", afferma il comunicato stampa.

Nell'oblast di Kirov è presente, dallo scorso anno, una piccola impresa di produzione del formaggio, la Dom Syra, dell'imprenditore italiano Filippo Spadi. Il latte prodotto nella regione è stato analizzato in Italia e ha soddisfatto tutti i requisiti necessari.

Vasilev ha osservato che presso il caseificio di Bogorodsk sono stati installati macchinari di produzione italiana. L'investimento ammonta a circa 5 milioni di rubli, e nel periodo 2019-2020 si prevede di investire ulteriori 20-30 milioni di rubli. Ciò consentirà di produrre circa 40-50 tonnellate di prodotti commerciabili.

"Vasilev ha suggerito alla sua controparte italiana di considerare la possibilità di costruire un impianto per la lavorazione del latte e del formaggio nell'oblast di Kirov. Egli ha sottolineato che agli investitori italiani saranno forniti tutti i servizi necessari all'implementazione del progetto di investimento, dalla creazione di un piano aziendale e la registrazione presso l'ispettorato fiscale fino alla ricerca di potenziali partner commerciali", sottolinea il messaggio.