Diciotti, Salvini "assolto": Senato nega autorizzazione a procedere per vice ministro

Oggi, il 20 marzo, al Senato italiano si è tenuta una seduta sul Caso Diciotti dove è stata discussa e poi respinto l'autorizzazione a procedere al vice ministro italiano. All'incontro è intervenuto anche Matteo Salvini stesso:

"Per andare a processo dovrei dire una bugia, dovrei mentire a questo Senato e agli italiani, dovrei dire che non ho fatto l'interesse pubblico... Non avrei mai pensato di intervenire per sequestro di persona ma lo faccio tranquillo e sereno e ritengo mio privilegio raccontarvi quello che è successo. Lo faccio volentieri perché da 9 mesi lavoro per gli interessi degli italiani", dice Salvini al Senato.