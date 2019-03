Giornata internazionale della felicità: l'Italia è 36mo paese più felice del mondo

Oggi si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale della felicità. E' stata istituita dall'Assamblea Generale delle Nazioni Unite il 28 giugno 2012. Il motivo: la ricerca della felicità è uno scopo fondamentale dell’umanità.

© East News / Isopix Cancellarsi da Facebook rende più felici

"L'assemblea generale consapevole che la ricerca della felicità è uno scopo fondamentale dell'umanità, riconoscendo inoltre la necessità di un approccio più inclusivo, equo ed equilibrato alla crescita economica che promuova lo sviluppo sostenibile, l'eradicazione della povertà, la felicità e il benessere di tutte le persone, decide di proclamare il 20 marzo la Giornata Internazionale della Felicità, invita tutti gli stati membri, le organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, e altri organismi internazionali e regionali, così come la società civile, incluse le organizzazioni non governative e i singoli individui, a celebrare la ricorrenza della Giornata Internazionale della Felicità in maniera appropriata, anche attraverso attività educative di crescita della consapevolezza pubblica", si legge nella risoluzione.

In questo contesto è uscita la settima edizione dell’annuale World Happiness Report. Nella classifica ci sono 156 paesi valutati a seconda della percezione della felicità dei loro cittadini. L'index viene calcolato dai fattori come pil pro capite, aspettative di vita, ecc. L'Italia è al 36esimo posto con 6.253 punti. Il Belpaese è in netta salita rispetto all'anno scorso quando ha occupato il 47esimo posto con 6.000 punti.

Come l'anno scorso la Finlandia è in testa nella classifica. Tra i paesi più felici si ritrovano anche Danimarca, Norvegia, Islanda, Olanda, Svizzera, Svezia, Nuova Zelanda, Canada e Austria.