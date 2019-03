Sondaggio SWG, ora il PD ha superato il Movimento 5 Stelle

Sotto la spinta delle primarie il Pd ha ottenuto lo 0,8% in più rispetto alla settimana scorsa raggiungendo così il 21,1%. Sorridono di meno i cinquestelle: nell'arco di un anno, e cioè dalle elezioni dello scorso 4 marzo 2018, il Movimento 5 Stelle ha perso quasi un terzo dei consensi, passando dal 33% al 21% dell'ultima rilevazione, con una flessione dello 0,8% negli ultimi sette giorni.

Il primo partito per intenzioni di voto resta sempre la Lega, che continua a crescere ed ha guadagnato un ulteriore 0,2%, arrivando al 33,9%. A destra Fratelli d’Italia risale al 4,4%, mentre Forza Italia è data all’8,6%.

La prossima tornata elettorale è fissata per domenica 24 marzo, quando andranno alle urne gli elettori della Basilicata per eleggere il nuovo presidente di regione. Le elezioni europee sono fissate domenica 26 maggio, quando si voterà anche in 3800 comuni (tra cui Bari, Cagliari e Firenze) e per le regionali in Piemonte.