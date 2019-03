Cina supera Italia per il numero totale di turisti

Circa 2 milioni di turisti in più arrivano in Cina ogni anno in confronto all'Italia. Lo riporta l'agenzia Ansa.

La Cina ha superato l'Italia di circa 2 milioni di arrivi annuali per il numero di visite turistiche, mentre lo scalo di Pechino risulta il secondo aeroporto nel mondo. Lo dice Damiano De Marchi, ricercatore del Ciset - Centro internazionale di studi sull'economia turistica.

Oltre 130 milioni cinesi vanno ogni anno all'estero, di loro in Italia arrivano ogni anno circa 500-600mila persone:

"L'Italia continua a essere nella mente dei turisti cinesi, ma non sempre questo sogno diventa realtà, perché la scelta si basa anche sulla facilità di raggiungimento e la politica dei visti e l'assenza di voli diretti penalizzano moltissimo", spiega De Marchi.

E il turismo interno in Cina arriva ai fantastici 3 miliardi di visite annuali.

"Provenendo dal settore turistico conosco il comparto - spiega il ministro Gian Marco Centinaio - e in particolare qualche settimana fa sono andato in Cina per parlare con il mio omonimo che mi ha riferito di come l'Italia e la Cina siano due super potenze mondiali nel settore del turismo, fuori dal nostro Paese ci vedono così. Abbiamo ottomila chilometri di costa, i siti Unesco più importanti al mondo, le città d'arte che sono dei musei a cielo aperto, abbiamo paesaggi rurali invidiati da tutti e la gente fa migliaia di chilometri per vederli e noi tutto questo lo diamo per scontato. Abbiamo la storia d'Italia che nessun Paese oltre i nostri confini possiede", così il ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaia sui rapporti tra Cina e Italia nel corso della sua visita a Napoli.