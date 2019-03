Migranti, Viminale: nel 2019 sbarchi crollati del 94%

Da inizio anno a oggi gli sbarchi di migranti in Italia sono crollati del 94,37%. E’ quanto si apprende dalle statistiche diffuse dal Viminale, in base ai dati aggiornati al 15 marzo. Nel dettaglio, dal primo gennaio 2019 al 15 marzo sono 335 i migranti sbarcati in Italia mentre nel 2018, nello stesso periodo di riferimento, erano stati 5.945.

“Azzerati gli sbarchi, finita la mangiatoia!”, commenta sui social il ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

Dei 335 migranti sbarcati quest’anno, le prime tre nazionalità sono: Tunisia (67), Bangladesh (57) e Algeria (48).

Fonte: Askanews