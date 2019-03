Matteo Renzi a Zingaretti: Avanti tutta!

"Oggi Nicola Zingaretti inizia il suo lavoro come Segretario Nazionale del Pd. Un abbraccio a lui e a tutta la squadra che lavorerà con lui. L’Italia si aspetta dal PD una risposta allo sfascio di Salvini e Di Maio, non più polemiche interne. Avanti tutta! Buon lavoro, Nicola", ha scritto Renzi.

In precedenza il neo segretario del Pd ha analizzato il voto delle primarie. Secondo Zingaretti "è avvenuto un grande fatto politico. Non sono state solo le primarie del Pd — spiega — ma le primarie per l'Italia. È un fatto molto importante che riaccende la speranza per il futuro. Una marea di persone si sono fidate di noi. E noi ne saremo degni".

"Io non mi intendo capo, ma leader di una comunità in campo per cambiare la storia della democrazia italiana. Il Pd sarà unità e ancora unità, cambiamento e ancora cambiamento", ha sottolineato lui.