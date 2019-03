Francia: Bernini (FI), da gilet gialli atti eversivi, Di Maio chieda scusa

Bernini dice in una nota che "l'escalation della guerriglia urbana dei gilet gialli, con le inaudite violenze di oggi a Parigi, si sta pericolosamente avvicinando alle violenze dei black-bloc. L'incendio di un palazzo, che ha messo a rischio la vita di decine di persone, va considerato come un vero e proprio atto terroristico. Una deriva drammatica", prosegue la parlamentare azzurra, "che conferma l'enormità dell'abbraccio di un vicepremier italiano, Di Maio, al leader dell'ala più facinorosa della protesta francese, col quale i cinque Stelle volevano addirittura imbastire un'alleanza europea. Cialtroneria, avventurismo e connivenza con chi mette a repentaglio la vita civile di un paese amico non sono compatibili con la presenza nelle istituzioni e mettono a repentaglio l'immagine dell'Italia. Di Maio", conclude Bernini, "condanni subito questa nuova ondata di violenza e chieda scusa".

Fonte: Agenzia Nova