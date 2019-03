Lombardia, il 20 marzo Giornata regionale contro le mafie

Mercoledì 20 marzo all’Auditorium Gaber del Pirellone, sede del Consiglio regionale della Lombardia, si terrà un evento promosso dall’assemblea lombarda nell’ambito della “Giornata regionale dell’impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime”. Sarà dedicato ai giornalisti vittime di mafia e comincerà alle 9:15. I lavori saranno aperti dal presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi. Seguiranno gli interventi del presidente della Giunta regionale, Attilio Fontana e di Delia Campanelli, direttore dell’Ufficio Scolastico regionale della Lombardia. A introdurre il tema della giornata sarà Nando dalla Chiesa, presidente del Comitato tecnico scientifico.

A seguire è in programma uno stacco musicale con la partecipazione di Kento, autore di rap, che precederà le testimonianze dei giornalisti Sandro Ruotolo, Ester Càstano e Claudio Campesi. Le conclusioni saranno a cura di Monica Forte, Presidente della Commissione speciale Antimafia.

All’evento, promosso dalla Commissione speciale Antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità presieduta da Monica Forte (M5Stelle) in collaborazione con il Comitato tecnico-scientifico per la legalità e il contrasto alle mafie, parteciperanno gli studenti milanesi dell’Istituto “Einstein” e dell’Istituto “Gentileschi” e i ragazzi e le ragazze del Liceo “De Andrè” di Brescia. A loro il compito di illustrare l’opera e l’impegno contro la criminalità organizzata dei tre giornalisti autori d’inchieste scomode che in modi diversi sono costate loro la vita: Giuseppe Fava, Giancarlo Siani e Cristina Cosimo. Gli studenti del Liceo classico “Manin” di Cremona presenteranno, invece, il loro laboratorio di giornalismo e mafia.

Fonte: Askanews