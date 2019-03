Camera, approvato nella notte il "Decretone"

Nella notte fra venerdì 15 e sabato 16 marzo le Commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera hanno terminato l’ esame degli emendamenti al cosiddetto Decretone, quello che contiene le norme dio attuazione sul reddito di cittadinanza e su quota 100 per le pensioni. È stato quindi dato mandato al relatore per portare il provvedimento in Aula lunedì mattina, nei tempi previsti. Il decreto legge, dopo il via libera dell’aula di Montecitorio dovrà poi tornare al Senato per la seconda lettura. La sua approvazione definitiva deve comunque avvenire entro il 29 marzo prossimo.