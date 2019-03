Vicenza, fuori i militari americani da un pub per risse e ubriacature

Il divieto è stato avanzato dagli stessi comandi statunitensi insieme alle autorità locali. Il provvedimento non ha valore di legge per le autorità italiane, ma prevede multe e sanzioni disciplinari da parte del comando militare nei confronti dei soldati che vengono sorpresi nel locale vietato: si va dalla trattenuta sullo stipendio a non vivere con la famiglia in città.

I motivi sono seri: nel corso del 2018 a Vicenza si sono verificati 550 interventi delle forze dell’ordine nei confronti di cittadini statunitensi, compresi incidenti, risse, furti e spaccio di droga. Da qualche tempo a Vicenza i carabinieri della Setaf e gli agenti della polizia militare Usa hanno iniziato a effettuare un pattugliamento notturno congiunto, una volta ogni 15 giorni, nei locali più a rischio di eccessi.

Il divieto d’ingresso per un pub è un provvedimento inedito in Italia, prassi diffusa invece - hanno spiegato dalla Setaf - sia Oltreoceano e in altri centri della Germania dove sono ospitate basi americane.

La base militare americana ospita 15mila cittadini statunitensi (soldati e famiglie).