De Luca: Salvini gira con pelli di capra e vuole dividere Italia

“Esiste un ministro che va in giro vestito con pelli di capra e vuole dividere in due l’Italia”.

Così il presidente della Regione Campania, a margine di un evento a Napoli, ha parlato di Matteo Salvini.

Domani il ministro dell’Interno sarà in prefettura a Napoli per presenziare al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica: “Abbiamo grande rispetto istituzionale per le funzioni, poi abbiamo la posizione opposta a quella di Salvini per quanto riguarda l’autonomia differenziata non siamo scesi in campo con forza per bloccare quella che sembrava una deriva già scritta”, conclude De Luca.

Fonte: Askanews