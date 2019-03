Ministro Costa: Mediterraneo sia luogo di tutela ambientale

“Il Mar Mediterrane sia un luogo di pace e un ponte tra le civiltà a partire dalla tutela ambientale”: è quanto ha detto il ministro dell’Ambiente Sergio Costa alla direttrice esecutiva designata dell’UNEP (l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’Ambiente) Inger Andersen incontrata in una bilaterale a Nairobi, nell’ambito del summit Onu per l’ambiente Unea. “A dicembre l’Italia ospiterà, a Napoli, la Cop21 della Convenzione delle Nazioni Unite sul mar Mediterraneo. Sarà l’occasione per assicurare, con atti concreti, che il Mediterraneo sia sempre di più luogo di pace, di integrazione e di esempio per la tutela ambientale. Anche per questo a Napoli rafforzeremo il sistema delle aree marine protette lavorando per istituire la prima area marina protetta internazionale tra l’Italia e i paesi che hanno una diversa tutela ambientale. Bisogna alzare l’ambizione. Ce lo dicono i ragazzi che domani faranno sentire le loro voce in centinaia di piazze in tutto il mondo e lo sta sottolineando con vigore e forza il presidente della Repubblica Mattarella, in queste ore, con appelli che condivido e che fanno bene al Paese e alla politica. E lo ringrazio di cuore per questo”.

“Conosciamo la sua storia, il suo curriculum dice tutto”, ha detto la direttrice dell’UNEP, “lei è la persona giusta al posto giusto”, proseguendo “apprezziamo il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo per la tutela ambientale e speriamo che da Napoli esca una dichiarazione ambiziosa condivisa e forte”.

Fonte: Askanews