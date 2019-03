Vertice centrodestra evita nodo Piemonte, Salvini vuole aspettare

Nel vertice del centrodestra con Salvini, Meloni e Tajani, assente Silvio Berlusconi, non è stato affrontato il nodo della candidatura a Governatore del Piemonte. E’ quanto viene riferito da più fonti, che spiegano che ci sarebbe stata una “esplicita richiesta” della Lega di discutere della questione in un altro momento.

Resta dunque fermo ai box Alberto Cirio, eurodeputato di Forza Italia. Secondo lo schema fissato mesi fa dai tre leader del centrodestra, infatti, quella candidatura spetterebbe agli azzurri.

Matteo Salvini, tuttavia, non avrebbe ancora rinunciato all’idea di avere un candidato civico ascrivibile alla Lega. Per questo, prima di riparlarne, vorrebbe attendere l’esito delle elezioni in Basilicata: un eventuale exploit del Carroccio, insieme a quello dell’Abruzzo (a differenza di quanto accaduto in Sardegna) potrebbe dare infatti più forza alla sua richiesta di cambiare in corsa gli equilibri decisi a settembre.

Fonte: Askanews