Brexit, Governo a Mattarella: Italia si prepara anche a “no deal”

Un'uscita dalla Ue della Gran Bretagna senza accordo è lo scenario al quale si prepara il governo italiano.

La posizione dell’esecutivo è stata illustrata al capo dello Stato Sergio Mattarella dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dalla delegazione dei ministri che lo ha accompagnato per il consueto pranzo al Quirinale che precede la riunione del Consiglio europeo.

Il tema della Brexit, discusso in queste ore dal Parlamento britannico, è stato l’argomento principale dell’incontro di oggi. Un tema di attualità perché sarà il piatto forte del summit di Bruxelles. Il governo italiano, come emerso nel corso del pranzo, è in attesa di capire gli sviluppi della vicenda. Tuttavia, è stato sottolineato, il nostro Paese sta predisponendo dei provvedimenti qualora l’uscita del Regno Unito dalla Ue sia hard, senza cioè un “no deal”, senza un accordo.

Fonte: Askanews