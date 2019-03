L'Italia pagherà agli USA 389 milioni di euro per i lotti F35 ancora in sospeso

Nei prossimi giorni il ministero della Difesa italiano firmerà l'atto per il pagamento dei 389 milioni di euro di fatture emesse per i lotti F35 ancora in sospeso. Lo riferisce l'agenzia ANSA.

"Si pagheranno questi 389 milioni perché l'Italia non è un Paese che si fa parlare dietro e poi ci si fermerà, per portare avanti la ridiscussione del programma", riferiscono fonti governative, precisando che "restano delle perplessità sul programma e che dunque sarà rivisto, come già annunciato in più occasioni".

I lotti in questione, secondo le stesse fonti, fanno riferimento ad accordi contrattuali stretti dal precedente governo e non dall'attuale esecutivo. Finora c'era stato un ritardo in virtù della valutazione tecnica avviata sul programma, che ora è conclusa. Il dossier pertanto passerà adesso a Palazzo Chigi e verrà discusso a livello di capi Stato dai due presidenti di Italia e Usa, Giuseppe Conte e Donald Trump.

© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation L'esercito americano ha definito gli S-400 in Turchia “una minaccia” per gli F-35

Il Movimento 5 stelle, di cui è rappresentante Elisabetta Trenta in carica come ministro della Difesa, ha sempre agito contro il programma di acquisto degli F-35. Tuttavia, come sottolinea l'ANSA, abbandonarlo è impossibile per alcuni motivi, tra cui ci sono i lavori di costruzione da effettuare negli stabilimenti italiani. In conformità con l'accordo del 1998 Roma ha pianificato di acquistare 131 caccia. Nel 2012, nell’ambito delle misure per ridurre i costi, il numero di aerei da acquistare è stato ridotto a 90.

Come precisa l'ANSA, il governo mantiene intenzione di rivedere le condizioni del programma, in particolare grazie all’estensione della tempistica per l'esecuzione degli impegni presi in precedenza. Ora all'Aeronautica militare italiana sono in servizio 11 F-35.