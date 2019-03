Ponte Morandi, Bucci: la salute pubblica è la priorità numero 1

“La salute è la priorità numero uno”. Lo ha dichiarato Marco Bucci, sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione di Ponte Morandi, parlando con i giornalisti del rinvio della demolizione della pila 8 del viadotto crollato dopo il rinvenimento di alcune tracce di amianto all’interno della struttura.

“Sappiamo per certo — ha sottolineato Bucci a margine della seduta odierna del consiglio comunale — che sarà garantita la salute pubblica, di cui io sono responsabile”. La decisione sulle procedure di abbattimento della pila 8 “mi auguro — ha affermato il primo cittadino — che ci possa essere domani ma, siccome non la devo prendere io, non faccio assolutamente nessuna pressione”.

“Al momento — ha ricordato Bucci commentando le proteste dei consiglieri di opposizione che chiedevano informazioni sulle modalità di svolgimento dei lavori e sui rischi per la salute — le procedure non sono ancora state approvate, per cui non possiamo discuterne fino a quando non saranno approvate. Tutto — ha spiegato — sarà fatto in assoluta collaborazione. Asl e Arpal approvano queste cose e hanno il diritto di dire no se queste cose non vanno bene”, ha concluso il commissario per la ricostruzione di Ponte Morandi.

