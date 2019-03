L'Italia chiude lo spazio aereo ai Boeing 737 Max 8

Dalle 21 di oggi anche l'Italia chiude lo spazio aereo a tutti i voli commerciali operati con aeromobili Boeing 737 Max 8. Lo ha deciso l'Enac, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, per motivi precauzionali, "visto il perdurare della mancanza di informazioni certe in merito alla dinamica dell'incidente della Ethiopian Airlines avvenuto domenica 10 marzo e che ha coinvolto un velivolo Boeing 737 Max 8 e del precedente incidente di ottobre in Indonesia. In accordo con quanto in corso in Europa, gli aeromobili di questo modello non possono più operare da e per gli aeroporti nazionali fino a nuove comunicazioni".

Si ricorda che tutti i velivoli Boeing, e quindi anche i Boeing 737 Max 8, sono certificati dalla Faa — Federal aviation administration, Ente americano per l'aviazione civile. Le certificazioni degli aeromobili che operano nelle flotte europee sono convalidate dall'Easa. L'Enac continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con l'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

L'Ente, inoltre, invita le compagnie aeree operative da e per gli aeroporti nazionali e che utilizzano tali velivoli, a riprogrammare i voli cercando di ridurre al minimo i disservizi per i passeggeri, fornendo tutte le informazioni necessarie nel rispetto dei regolamenti comunitari di riferimento.

Anche la Germania, la Francia, l'Irlanda e l"austria hanno annunciato la chiusura temporanea dello spazio aereo in seguito al disastro aereo.

Domenica, un Boeing 737 MAX 8, operato da Ethiopian Airlines, si è schiantato pochi minuti dopo il decollo da Addis Abeba, Etiopia. Tutte le 157 persone provenienti da oltre 30 paesi che erano a bordo sono morte.

Dopo la tragedia in Etiopia, in via precauzionale hanno sospeso i voli con questo modello di aeromobile Cina, Indonesia, Vietnam, Singapore, Australia, Malesia e Oman.

La Boeing è certa della sicurezza dei voli

La società ribadisce la piena fiducia nella sicurezza del modello 737 MAX.

La società ha sottolineato che la decisione di sospendere i voli è stata adottata dalle autorità di regolamentazione e dalle aziende degli operatori, sulla base delle condizioni dei mercati nazionali.

La Boeing ha osservato che non ha ricevuto dall'amministrazione federale dell'aviazione americana alcuna indicazione riguardante l'aereo 737 MAX.

Fonte: Askanews