“Non ho fatto niente all’Ucraina, a che cavolo si riferiscono?” (Al Bano)

Albano, intervenendo a Rai Radio2, ha parlato della sua vicenda con l’Ucraina, che lo ha inserito tra i pericoli per la sicurezza nazionale: “Certo questo titolo mi mancava – ha detto – non sono preoccupato ma non so ancora a che cavolo si riferiscano. Vorrei avere una motivazione, non ho fatto mai niente contro nessuna nazione, tanto meno l’Ucraina. Ho cantato anche per il loro presidente, non riesco a capire da dove nasca questa cosa. Dicono che tutto dipenda dal mio apprezzamento per Putin e per la Russia? Ma se mi fanno una domanda – ha continuato – avrò il mio diritto di rispondere come la penso. Ma questo non vuol dire che sono contro l’Ucraina. Non ho avuto ancora tempo di parlare con nessuno”.

“Nelle prossime ore – ha assicurato – mi metterò in moto per capire esattamente che cosa è accaduto e che cosa cercano. Io mi considero un uomo di pace, non vedo perché mi debbano far passare per terrorista. Addirittura potrei attentare alla sicurezza nazionale, ma stiamo dando i numeri? Appena mi hanno dato la notizia ho pensato a un pesce d’aprile anticipato, o a qualcosa del genere. La mia coscienza è a posto. Non ho mai detto mezza parola contro l’Ucraina. Mi aspetto anche delle scuse”.

Fonte: Askanews