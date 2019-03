Francis Fukuyama: Italia grande laboratorio del populismo

“Non è il reddito di cittadinanza la risposta ai problemi della nostra società, che sono culturali e non propriamente materiali”.

Lo ha detto a Torino il politologo americano Francis Fukuyama, intervenuto a un evento che anticipa il Salone del Libro in programma a maggio. Celebre per la teoria, peraltro contestata e controversa ma forse mai capita fino in fondo dal grande pubblico, sulla “fine della storia”, Fukuyama ha parlato anche del sempre maggiore “bisogno di riconoscimento della dignità nelle società. Questa richiesta – ha aggiunto lo studioso – nasce perché molti cittadini sentono minacciata la propria cultura dall’immigrazione”.

“E’ da anni che studio l’Italia – ha aggiunto Fukuyama – ora sta diventando, al pari degli Stati Uniti, un grande laboratorio del populismo”.

Fonte: Askanews