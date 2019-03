Monza, cadavere murato, una siciliana assoldò i mafiosi

Il cadavere è stato trovato a gennaio in una cavità nella parete di un'abitazione del residence "Villa degli Occhi" a Senago (Monza) durante i lavori di ristrutturazione.

A commissionare l'omicidio è stata una donna di 64 anni, una commerciante di gioielli che aveva una relazione con la vittima che l'ha derubata e lasciata. La donna è stata fermata vicino all'aeroporto di Genova. Oltre a lei tre uomini, tutti italiani, sono stati fermati (e altri tre indagati) con l'accusa di aver ucciso e murato Astrid. I quattro sono stati individuati grazie a un'indagine dei carabinieri coordinati dalla Procura di Monza e fermati a Muggiò (Monza), Enna e Genova. Sono tutti legati alla criminalità organizzata.

I tre uomini sarebbero vicini alla mafia siciliana di Riesi, in provincia di Caltanissetta, sede di un mandamento legato a una famiglia mafiosa. Astrid aveva precedenti ed è stato identificato grazie a brandelli di abiti trovati ancora nella cavità. Secondo le indagini dei carabinieri, sarebbe stato ucciso per ritorsione, su ordine della sua ex compagna, siciliana residente a Genova.

"La donna non è pregiudicata ma ha conoscenze importanti nell’ambito della mafia di Riesi. Qualcuno poi ha dato l’ok e consentito l’omicidio, a quel punto c'è stata la preparazione e soggetti siciliani si sono recati a Milano per eseguirla", ha spiegato il maggiore che ha seguito le indagini.

Il proprietario dell’abitazione dentro cui sono stati rinvenuti i resti della vittima, nel complesso di pregio "Villa degli Occhi" di Senago è risultato totalmente estraneo ai fatti.