Nell'incendio sul mercantile italiano salvati 27 persone

Lo hanno riferito le autorità marittime regionali.

La nave italiana è stata soccorsa alle 4 di mattino dalla fregata britannica HMS Argyll, secondo un comunicato della Prefettura marittima dell’Atlantico.

La nave proveniva da Amburgo, in Germania, verso Casablanca, in Marocco. L’incendio a bordo è avvenuto a 263 chilometri a sud-ovest della punta di Penmarc’h. Prima il comandante ha annunciato che avevano domato l'incendio e voluto dirigersi alla Coruna, in Spagna, però poco dopo ha informato che l'incencio si era aggravato. Dopo le 2 ha preso la decisione di abbandonare il mercantile con un'imbarcazione di salvataggio.