Incendio in fabbrica per recupero rifiuti a Perugia, appello del Comune ai cittadini

Due squadre dei vigili del fuoco sono repentinamente intervenute per spegnere il rogo: l'intervento è molto impegnativo non solo per le fiamme ma anche per la potenziale pericolosità dei materiali che stanno bruciando.

Il Comune ha diramato un avviso alla cittadinanza attraverso la propria pagina su Facebook.

"Si è diramato nel pomeriggio un vasto incendio nella zona industriale di Ponte San Giovanni. Sul posto sono già presenti i Vigili del Fuoco mentre è stata attivata la Protezione Civile del Comune di Perugia e l’Arpa. Si suggerisce alla popolazione di non stare all’aperto e di tenere chiuse le finestre. Si comunicheranno ulteriori aggiornamenti in serata".