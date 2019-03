Un giovane spacciava droga con ricevuta a Sansepolcro

I carabinieri di Sansepolcro in provincia di Arezzo hanno arrestato un 21enne che aveva creato un deposito per marijuana e hashish in un’aerea boschiva nei pressi della città. Vendeva droga rilasciando una vera e propria ricevuta ai clienti.

Le veline riportavano l'esatta dicitura "per cessione dose di sostanza stupefacente".

Dopo aver ritirato marijuana e hashish raggiungeva i clienti e rilasciava la ricevuta. Dopo alcune segnalazioni la polizia lo ha sorpreso e arrestato, smantellando il suo "deposito".

© AFP 2018 / Filippo Monteforte Italia, sequestrata nuova droga killer "più letale dell'eroina"

I carabinieri hanno recuperato nel deposito quasi due chili di droga e tremila euro in contanti. In un'agendina il giovane annotava gli indirizzi dei suoi clienti, tutti della zona.

Dopo la convalida dell'arresto il 21enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo.