Italia-Russia: Conte, lavoriamo per arrivare a rimuovere sanzioni

Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al Festival di "Limes" a Genova.

"Con Mosca — ha spiegato — coltiviamo la nostra tradizionale inclinazione al dialogo. Subito dopo la fiducia sono volato in Canada per il G7 e mi sono subito confrontato con il problema sanzioni".

Secondo il capo del governo italiano, il "dialogo" con la Russia è opportuno per proteggere il nostro "interesse nazionale". Ed è qualcosa che anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump (con il quale vi è un rapporto di "simpatia personale") comprende "perfettamente".

"Stiamo lavorando per arrivare all'obiettivo di rimuovere le sanzioni: non possiamo raggiungerlo domani mattina, ma dobbiamo tutti lavorare per questo. Significherebbe allentare le tensioni e favorire il dialogo anche per i paesi più esposti all'influenza russa", ha osservato Conte.

Fonte: Agenzia Nova