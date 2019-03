Renzi incalza Salvini sulla Tav: “Vediamo se è un vero leader”

"Qui si vedrà se Matteo Salvini è un leader o no: o fa la Tav e si può fare perchè i numeri in Parlamento ci sono, oppure sta bloccando il Nord alla faccia di chi dice che la Lega vuole lo sviluppo. Su questo basta cincischiare, tentennare: si dica si o no, chi dice no se ne assume la responsabilità. Se entriamo nel futuro con Toninelli leader strategico è evidente che siamo destinati al declino".

Lo ha detto il senatore del Pd ed ex premier Matteo Renzi intervistato a Non-stop News su Rtl 102.5.

Fonte: Askanews