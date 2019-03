Italia-Russia, oggi gruppo cooperazione industriale con Dg Mise

Il direttore generale del Mise, Stefano Firpo copresiede oggi la VI sessione del Gruppo di lavoro sull’industria e le alte tecnologie del Consiglio italo russo di cooperazione economica, a Mosca. Per la parte russa il copresidente sarà Oleg Bocharov, vice ministro dell’Industria e Commercio.

Tra i partecipanti due esponenti di Transneft e il rappresentante commerciale della Federazione russa in Italia Igor Karavaev. Per la parte italiana una rappresentante dell’Ambasciata d’Italia, i vertici di Ice Mosca, Camera di commercio Italo-Russa, Gim Unimpresa, Confindustria Russia, CNH Industrial, Desmet Ballestra.

L’incontro è previsto nella Zona Economica speciale Tecnopolis Moscow, dedicata allo sviluppo di condizioni favorevoli per la localizzazione delle società hitech. “Riuniamo il gruppo di lavoro sulla cooperazione industriale Italia-Russia, che va avanti da diversi anni e che si occupa della costituzione di joint venture russo-italiane, sia in Italia che in Russia – ha detto Firpo alla stampa italiana – per aumentare la presenza reciproca delle imprese. Nell’ambito di questo gruppo c’è un sottogruppo specifico, che si occupa delle medesime tematiche con un focus particolare sul settore della farmaceutica, del biomedicale e della cosmetica. Il gruppo si riunisce con i russi una volta l’anno”, ha aggiunto.

Fonte: Askanews