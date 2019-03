Legittima difesa: Camera approva con 373 sì

Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno votato a favore del provvedimento, che ora tornerà al Senato, per la terza lettura. Pd e Leu hanno votato contro.

La legittima difesa è stata approvata dalla Camera: i voti favorevoli in aula sono stati 373, i contrari 104 e gli astenuti 2. Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno votato a favore del provvedimento, che ora tornerà al Senato, per la terza lettura. Pd e Leu hanno votato contro. Di seguito le dichiarazioni dei partiti prima del voto finale.

"Questa per la Lega è una giornata storica. È anni che il mio movimento chiede un'inversione di tendenza, una giustizia più vicina ai cittadini. Ci abbiamo provato con migliaia di firme raccolte dai nostri militanti e gazebo, ci ha provato l'onorevole Molteni, oggi sottosegretario, nella scorsa legislatura, con una proposta di legge mai discussa e che oggi ricominciamo dall'inizio. Ma ora, grazie al nuovo Governo, alla Lega del fare, a Matteo Salvini, si passa dalle parole ai fatti. Oggi è finalmente il giorno in cui la Camera dei deputati approva la riforma della legittima difesa". Lo ha dichiarato il deputato della Lega Flavio Di Muro in dichiarazione di voto alla Camera sulla legittima difesa.

"La difesa è un diritto sacrosanto. Lo Stato deve salvaguardare con le sue leggi il diritto naturale del cittadino a tutelare la propria incolumità e quella dei suoi cari. Non è la persona che si difende in casa propria a dover subire un processo, a doversi giustificare". Lo ha detto Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo nell'Aula di Montecitorio in dichiarazione di voto sulla legittima difesa annunciando il voto favorevole del suo gruppo.

Il Pd voterà "convintamente" contro il ddl sulla Legittima difesa. L'ha annunciato in Aula il deputato Alfredo Bazoli, chiedendo alla maggioranza "Che cosa ha a che fare questo disegno di legge con la sicurezza dei cittadini? Qui non si parla di sicurezza ma di giustizia privata, di esecuzione sul posto. E' peggio degli Stati islamici che usano le frustate o il taglio delle mani".