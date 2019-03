Esporre le bandiere italiana e europea il 21 marzo

Dopo l'appello di Romano Prodi viene un'iniziativa da una serie di associazioni per esporre le bandiere italiana ed europea il 21 marzo, festa del patrono d'Europa San Benedetto.

All'appello di Romano Prodi sono aderite le associazioni Area civica, Fondazione A. Grandi, Circolo Fratelli Rosselli, Democrazia solidale, Koiné, Laboratorio Europa, L'Italia che verrà, Mondoperaio, Riformismo e solidarietà. Lo riferisce La Stampa.

Secondo un comunicato, le due bandiere «sono il simbolo dell'unità del popolo, a garanzia dell'inclusione di tutti; della solidarietà, sostenuta con convinzione, nonostante minacce e difficoltà; del progresso, realizzato con l'ingegno e il lavoro di tutti e per tutti; della partecipazione, per contrastare ogni deviazione del potere; della democrazia, per il futuro e la libertà delle giovani generazioni; della pace, che si consolida con il dialogo e il rispetto tra i popoli; dell'identità di un'intera comunità che confida nella legalità, nella multiculturalità, nell'umanesimo condiviso».