Colpo di scure Ocse su Pil Italia: nel 2019 recessione di -0,2%

Sulla Francia l'Ocse ha ritoccato le previsioni al ribasso di 0,3 punti quest'anno, al più 1,3 per cento, e di 0,2 punti sul 2020 al più 1,3 per cento. Sugli Stati Uniti l'attesa di crescita 2019 è stata limata di 0,1 punti, al più 2,6 per cento, mentre la previsione 2020 è stata alzata di 0,1 punti al più 2,2 per cento.

Anche sulla Cina la stima di crescita 2019 è stata ritoccata al ribasso di 0,1 punti, al più 6,2 per cento, mentre la previsione 2020 è rimasta invariata al più 6 per cento.

Al di là delle economie avanzate, la previsione più negativa e il taglio in assoluto più pesante riguarda la Turchia, su cui l'Ocse pronostica una recessione dell'1,8 per cento quest'anno con una dinamica di 1,4 punti percentuali peggiore rispetto alle previsioni di novembre. Sul 2020 però è atteso un rimbalzo con il 3,2 per cento di crescita.

