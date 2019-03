Ancona, trovato morto l'operaio disperso nel crollo della gru sulla piattaforma Eni

L'incidente è avvenuto durante l'operazione di carico di un serbatoio di azoto liquido. La gru, per cause ancora in fase di accertamento, si è staccata dalla struttura ed è finita in mare, colpendo l'imbarcazione e ferendo due operai.

Dopo alcune ore di ricerca, il gruista è stato trovato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco, ormai morto, nella cabina di comando della gru.

L'Eni ha inviato un telegramma di condoglianze alla famiglia dell'operaio scomparso.