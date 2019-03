Milano, estorsioni e rapine: sgominata baby-gang, presi 9 minori

Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso (Milano) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di nove minorenni accusati di far parte di una "baby gang" responsabile di percosse, lesioni, minacce, rapine ed estorsioni perpetrate contro loro coetanei e ragazzi maggiorenni. Lo ha annunciato l'Arma, spiegando che gli indagati sono tutti italiani residenti nella provincia di Milano e a loro vengono contestati almeno 11 differenti episodi commessi dal luglio al novembre 2018 sia a Milano che ad Abbiategrasso. La misura cautelare è stata emessa dal gip del tribunale per i minorenni del capoluogo lombardo.

Le indagini, coordinate dalla procura per i minorenni, sono state avviate dai militari della Stazione di Abbiategrasso nell'ottobre 2018. "Dalle indagini, condotte con la raccolta di dettagliate denunce e testimonianze, è emerso - ha spiegato l'Arma - come la modalità delle aggressioni da parte del ‘branco' fosse frutto di una precisa pianificazione, organizzazione e consolidata esperienza criminale".

Fonte: Askanews